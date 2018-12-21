Находящаяся под санкциями США бухгалтер РИА ФАН подала иск на 5 млн рублей к американскому Минюсту

Главный бухгалтер РИА «Федеральное агентство новостей» (ФАН) Елена Хусяйнова подала иск к Министерству юстиции США о защите чести, достоинства и деловой репутации и потребовала 5 млн рублей моральной компенсации.

Исковое заявление зарегистрировал Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

По мнению россиянки, американский Минюст разместил на своем сайте информацию, не соответствующую действительности. Она попросила удалить размещенные сведения и опубликовать опровержение.

«В тексте не имеется каких-либо доказательств совершения преступления, кроме ссылок на выполнение истцом своих должностных обязанностей как главного бухгалтера ООО “Федеральное агентство новостей”», — говорится в сообщении суда.

Кроме того, на сайте Минюста содержалась персональная информация заявительницы, на обработку которой она не давала согласия. В своем заявлении Хусяйнова отмечает, что действия ответчика причинили ей «моральный вред, выразившийся в ухудшении состояния здоровья, душевных волнениях и переживаниях».

19 октября американское ведомство предъявило ряду лиц, попавших под санкции, в том числе и Хусяйновой, обвинения в заговоре с целью вмешательства в промежуточные выборы США, которые прошли в ноябре. Минюст назвал ее бухгалтером «Проекта Лахта», который, по информации ведомства, финансировал компании бизнесмена Евгения Пригожина, а Хусяйнова якобы регулярно запрашивала у них деньги.