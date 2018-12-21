В Петербурге арестовали врача, обвиняемого в надругательстве над находившимися под наркозом пациентками

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 19 февраля врача медицинского центра «Ювента» Армена Оганесяна, обвиняемого в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК) и насильственных действия сексуального характера (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК) в отношении пациенток, которые находились под наркозом.

Как сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города, Оганесян свою вину не признает.

«Для нас это, конечно, шокирующая информация, которую мы узнали вчера от психолога. Она услышала разговор подростков-пациентов, находившихся у нас в дневном стационаре», — приводит «Росбалт» слова главного врача «Ювенты» Марины Ипполитовой.

О задержании 58-летнего врача анестезиолога-реаниматолога ранее сообщил Следственный комитет (СК) России по Санкт-Петербургу. По версии следствия, он воспользовался беспомощным состоянием трех пациенток (1997, 2001 и 2002 годов рождения), находившихся под общим наркозом.

Обвиняемый «поочередно совершил в отношении двух потерпевших насильственные действия сексуального характера, а другую изнасиловал», говорится в сообщении СК.

По данным МВД, 19 декабря в полицию обратилась жительница города Тосно, заявив, что несколько часов назад врач-анестезиолог совершил развратные действия в отношении ее 15-летней дочери.