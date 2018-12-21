В Челябинске отпустили под подписку о невыезде обвиняемого по делу «Хизб ут-Тахрир» инвалида-колясочника

Обвиняемого по делу «Хизб ут-Тахрир» (организация признана в России террористической и запрещена) инвалида-колясочника Амира Гилязова из Челябинска отпустили из лечебно-профилактического учреждения № 3 под подписку о невыезде. Об этом «ОВД-Инфо» сообщила его супруга Айгуль Гилязова.

Как сообщает Znak.com, управление ФСБ по Челябинской области не стало ходатайствовать о продлении ареста, поскольку «мужчина дал следствию нужные показания».

Суд арестовал Гилязова по обвинению в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) 27 октября. Мужчина страдает синдромом Дюшенна — генетическим заболеванием, вызывающим ослабление мышц всего тела, и передвигается на инвалидной коляске. В связи с этим по решению суда на время следствия его отправили не в СИЗО, а в больницу.

По версии ФСБ, он участвовал в вербовке людей и их отправлении в зоны конфликта. Поводом для уголовного преследования стал ролик на YouTube об освобождении из колонии члена «Хизб ут-Тахрир», который мужчина смонтировал и разместил на видеохостинге семь лет назад.

«Я, возможно, общался с людьми, которые состояли в экстремистских группах, но ничего плохого не делал. Я верующий человек, мулла, и мне нельзя говорить неправду. Меня оговорил человек, которого я совсем не знаю», — приводило слова Гилязова агентство «Уралпресс».

Партия «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанная в России и странах СНГ террористической, появилась в Палестине в 1953 году как одно из движений за «чистый ислам». Ее сторонники призывают к созданию в исламском мире Халифата. По данным центра «Сова», с 2004 по 2017 годы в России осудили 296 членов организации, причем в последние годы число приговоров заметно выросло.