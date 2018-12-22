Госдеп решил выделить Украине 10 млн долларов после конфликта в Керченском проливе

Госдеп США решил выделить 10 млн долларов на дополнительную помощь Военно-морским силам Украины после инцидента в Керченском проливе. Об этом в твиттере написал представитель Госдепартамента Роберт Палладино.

«Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности»,— говорится в сообщении.

Предполагается, что деньги пойдут на увеличение военно-морского потенциала Украины.

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Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны», объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на КПП в Херсонской области для россиян, выезжающих или въезжающих на полуостров.

Киевский районный суд Симферополя арестовал 24 украинских моряка по статье о незаконном пересечении государственной границы (ч.3 ст.322 УК).