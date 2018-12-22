Губернатор Подмосковья пообещал закрыть все свалки области к 2021 году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что к 2021 году в регионе будут закрыты все свалки. Об этом он сказал в эфире канала «Россия-24», сообщает РИА Новости.

«Мы строим современные комплексы по переработке отходов. Это абсолютно безвредная экологически чистая фабрика, которая позволяет нам отделять все вредные фракции, их перерабатывать и, собственно говоря, не наносить ущерба экологии», — сказал Воробьев.

На создание новой инфраструктуры по переработке мусора в Подмосковье государство выделит 30-35 млрд рублей, уточнил губернатор.

Весной в Подмосковье прошло несколько митингов против мусорных полигонов на фоне ухудшившейся экологической ситуации. В результате несколько полигонов было закрыто.

В Архангельской области планируют построить мусорный полигон, на который будут ежегодно в течение 20 лет вывозить приблизительно 500 тысяч тонн твердых коммунальных отходов из Москвы. Губернатор региона Игорь Орлов допустил ввоз мусора не только из Москвы, но и из других регионов.

Местные жители выступают против строительства мусорного полигона. Они жаловались, что строители вырубили деревья и кустарник, чтобы расчистить территорию и проложить к полигону железнодорожные пути.

Стоимость проекта по ввозу и хранению мусора из Москвы составит около 10,5 млрд рублей. В планах столицы ежегодно в течение 20 лет вывозить приблизительно 500 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. В октябре губернатор региона Игорь Орлов допустил ввоз мусора не только из Москвы, но и из других регионов.