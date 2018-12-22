Полиция задержала подозреваемых в запуске беспилотников, нарушавших работу аэропорта Гатвик

Английская полиция задержала двоих человек в связи с запуском дронов в районе лондонского аэропорта Гатвик. Об этом сообщается в твиттере подразделения.

«В рамках расследования криминального использования дронов, которое значительно нарушило движение самолетов, полиция Сассекса произвела два ареста вскоре вечером в пятницу 21 декабря», – говорится в заявлении полиции.

По данным BBC, подозреваемые – мужчина и женщина.

Вечером 19 декабря взлетно-посадочную полосу в Гатвике закрыли из-за двух замеченных в небе дронов. Затем в течение двух дней беспилотники переодически появлялись в небе, что вновь заставляло преостановить работу аэропорта. Из-за сбоя в работе аэропорта пострадали более 120 тысяч пассажиров.

В Британии полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы аэропортов и аэродромов.