В Иркутске пропал ключевой свидетель по делу о пытках в отделе полиции

В Иркутске после угроз одного из обвиняемых пропал местный житель Антон Фролов, который является свидетелем по делу о пытках своего брата в отделе УМВД. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссыдкой на сестру Фролова и адвоката семьи.

По словам родственников и коллег Фролова, они не видели его уже пять дней. Его сестра Марина Усимова 20 декабря подала заявление в полицию.

Адвокат отмечает, что Фролову угрожал один из подсудимых, бывший подполковник полиции Сергей Тарасов, которого тот встретил на улице.

«Сегодня в суде мы заявили о пропаже Антона и заявили ходатайство об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, однако судья нам отказала», — рассказал адвокат.

Обвиняемым по делу проходит экс-начальник УГРО Правобережного района Иркутска Сергей Тарасов и двое его подчиненных: оперативники Александр Кривошеин и Максим Круговой. Их обвиняют по части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Фролов – ключевой свидетель по делу об избиении его брата Сергея Стручинского в отделе полиции. В тот день, по словам родственников братьев, Стручинский давал показания по делу своего брата Антона Фролова, которого обвиняли в убийстве. Фролов сознался в убийстве, год провел в СИЗО, а затем был оправдан. По словам Фролова, он признался в убийстве под пытками.