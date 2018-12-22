Во Владивостоке назначили нового мэра

Исполняющим обязанности главы Владивостока назначен Олег Гуменюк.

Об этом сообщается на сайте администрации.

«Олег Гуменюк назначен с 22 декабря первым заместителем главы администрации Владивостока, а также исполняющим обязанности главы города»,— говорится в сообщении на сайте администрации города.

Ранее Гуменюк занимал должность руководителя хозяйственного управления администрации Приморского края.

В октябре с поста мэра Владивостока ушел Виталий Веркеенко. «Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации », — заявил он. Веркеенко стал первым чиновником, заявившим о несогласии с повышением пенсионного возраста.

После отставки Веркеенко в Заксобрание Приморского края внесли законопроект о возвращении выборов мэров, которые были отменены в 2015 году. Согласно действующим правилам, глава администрации назначается на должность по результатам конкурса и утверждения депутатами гордумы.

В конце ноября Законодательное собрание Приморь в первом чтении одобрило законопроект о возвращении прямых выборов глав городов. Продолжить работу над законопроектом депутаты планируют в 2019 году.