Экс-президента Приднестровья заочно приговорили к 16 годам строгого режима

Суд приговорил экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в получении взяток и превышении полномочий. Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский».

Кроме того, Шевчука оштрафовали на 600 млн приднестровских рублей (более 2,4 млрд российских рублей).

В 2017 году против экс-президента завели пять уголовных дел, в том числе по подозрению о присвоении народных средств. Ему также вменяют превышение служебных полномочий, контрабанда товаров через государственную границу, взяточничество.

По версии следствия, в 2015 году Шевчук и бывшие члены правительства принимали противоречащие законодательству решения о финансировании заработных плат работникам бюджетной сферы и пенсий в уменьшенном размере.

Летом прошлого года сообщалось, что Евгений Шевчук сбежал на лодке в Молдавию после того, как получил документы для участия в заседании по расследованию его деятельности и лишения иммунитета.

Евгений Шевчук руководил непризнанной республикой Приднестровье с 2011 по 2016 год.