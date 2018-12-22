Глава разведки США обвинил Россию в попытке повлиять на промежуточные выборы в Конгресс

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимали попытки повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс в 2018 году. Об этом сообщает Reuters.

Коутс представил отчет разведывательных служб президенту США Дональду Трампу и агентствам, которые занимались обеспечением безопасности на выборах.

По его словам, эти страны вели информационные кампании в соцсетях. При этом у разведки нет данных о том, что действиях этих стран повлияли на исход голосования.

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По итогам промежуточных выборов в США, которые прошли 6 ноября, Республиканская партия сохранила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей.