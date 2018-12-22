Во Франции из-за блокады дороги «желтыми жилетами» погиб автомобилист

В городе Перпиньян на юге Франции в ночь на 22 декабря погиб 36-летний автомобилист, машина которого врезалась в остановленный «желтыми жилетами» грузовик. Об этом сообщает Le Monde.

Издание отмечает, что мужчина стал десятым погибшим со времени начала протестов. Инцидент произошел вечером 21 ноября.

Накануне также погиб участник протестов в пригороде города Ажан. 60-летний мужчина был сбит грузовиком вблизи кольцевой развязки, где протестующие заблокировали движение.

Напомним, с середины ноября против повышения цен на бензин, экологического налога и «несправедливой политики правительства» по всей Франции выступают члены движения «Желтые жилеты».

1 декабря во Франции прошла очередная волна выступлений против повышения цен на топливо. В Париже во время акции задержали более 400 человек, в результате столкновений пострадали более 130 человек, 23 из которых являются сотрудниками правопорядка.

Погибла 80-летняя женщина, находившаяся в своей квартире и получившая ранение осколками гранаты со слезоточивым газом во время протестов. Она скончалась после операции в Марселе.

4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил полугодовой мораторий на повышение налогов на топливо, тарифы на газ и электричество этой зимой в свою очередь также не вырастут. На 6 месяцев также решили отложить введение новых методов для технического контроля автомобилей.

Решения французских властей не побудили протестующих отказаться от демонстраций.