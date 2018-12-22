Пожар на руднике в Соликамске заблокировал выход на поверхность девяти горнякам

На руднике «Уралкалия» в Соликамске произшел пожар, из-за которого на поверхность не могут подняться девять человек. Об этом сообщает источник Интерфакса в оперативном штабе на месте ЧС.

«Пожар блокирует шахтерам выход на поверхность, однако они оснащены средствами индивидуального спасения, кислорода им должно хватить до прихода горноспасателей», — сказал собеседник агентства.

Всего в шахте в момент возгорания находились 17 человек. По словам источника Интерфакса, пожар «очень сильный». На месте находятся спасатели МЧС.

Как сообщили РИА Новостям в министерстве здравоохранения Пермского края, задымление произошло около 10 часов утра по московскому времени. Восемь человек вывели из шахты на поверхность, среди них пострадавших нет.

По данным источника Интерфакса, предварительной причиной пожара на руднике могла стать вспышка метана. «Предварительно причиной возгорания стала вспышка метана, которая могла произойти как ввиду естественных процессов, так и возможных просчетов в безопасности организации горных работы на месте», — сообщил он.