Правительство США частично приостановило свою работу

В США оказалась частично заблокирована работа некоторых министерств из-то того, что Конгресс не принял законопроект, предусматривающий выделение 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает Associated Press.

Из-за подобного решения блокируются средства для девяти из 15 департаментов и других госорганов, в том числе департаментов внутренней безопасности, транспорта, внутренних дел, сельского хозяйства, юстиции, а также Госдепа.

Произошедшее коснется приблизительно 800 тысяч госслужащих США. Примерно 420 тысяч сотрудников не будут получать зарплату, 380 тысячам человек предоставят неоплачиваемый отпуск.

При этом некоторые госорганы, в том числе Пентагон, министерство здравоохранения и социальных служб, а также министерство по делам ветеранов будут работать в обычном режиме, так как уже они получили финансирование на год. Также продолжат свою работу Федеральное бюро разведки (ФБР), береговая охрана, пограничная и почтовая службы США.

Как отмечает агентство, планируется, что переговоры по вопросу выделения средств на строительство стены продолжатся. В палате представителей США и в Сенате пройдут субботние заседания.

Деньги на строительство стены на границе с Мексикой требовал выделить президент США Дональд Трамп. Миграционная политика стала одним из ключевых пунктов его кампании в ходе предвыборной гонки в 2016 году. Он заявлял, что намерен построить стену на границе с Мексикой, которая поможет сократить поток нелегальных мигрантов. В Министерстве внутренней безопасности США отмечали, что на строительство и обслуживание стены потребуется 33 миллиарда долларов в течение десяти лет.