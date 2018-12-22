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К саратовскому штабу Навального принесли похоронный венок с фотографией координатора

Общество

 

У штаба оппозиционера Алексея Навального в Саратове оставили похоронный венок с фотографией координатора Александра Зыкова, сообщается в твиттере штаба.

В сообщении «ВКонтакте» отмечается, что фотография взята из паспорта координатора штаба.

Зыков возглавил саратовский штаб Навального в ноябре, ранее он работал в штабе политика в Костроме. 

В 2017 году активиста избил майор полиции Эдуард Волков. Тогда возле агитационного куба на Октябрьской площади к активистке Анне Вершининой подошли работники городской администрации и сотрудники полиции, чтобы составить протокол из-за проведения несогласованного мероприятия. Одного из волонтеров полицейский в штатском начал отталкивать, Зыков стал снимать происходящее на телефон. После этого полицейский разбил стороннику Навального бровь. 

Впоследствии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Волкова о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК).

Свердловский районный суд приговорил полицейского к трем годам лишения свободы условно. Зыкову также присудили выплату в 35 тысяч рублей. МВД хотело ее оспорить, однако Костромской районный суд признал законным решение суда первой инстанции. 

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саратов, em
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