К саратовскому штабу Навального принесли похоронный венок с фотографией координатора

У штаба оппозиционера Алексея Навального в Саратове оставили похоронный венок с фотографией координатора Александра Зыкова, сообщается в твиттере штаба.

Сегодня у дверей штаба кто-то оставил инсталляцию: похоронный венок с фотографией координатора штаба Александра Зыкова.



Похоже, власти Саратовской области во главе с Радаевым (или просто наши противники) не придумали ничего другого, кроме как угрожать расправой в стиле 90-х. pic.twitter.com/QS4Ih0QRku — Штаб Навального в Саратове (@teamnavalnysrtv) December 22, 2018

В сообщении «ВКонтакте» отмечается, что фотография взята из паспорта координатора штаба.

Зыков возглавил саратовский штаб Навального в ноябре, ранее он работал в штабе политика в Костроме.

В 2017 году активиста избил майор полиции Эдуард Волков. Тогда возле агитационного куба на Октябрьской площади к активистке Анне Вершининой подошли работники городской администрации и сотрудники полиции, чтобы составить протокол из-за проведения несогласованного мероприятия. Одного из волонтеров полицейский в штатском начал отталкивать, Зыков стал снимать происходящее на телефон. После этого полицейский разбил стороннику Навального бровь.

Впоследствии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Волкова о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК).

Свердловский районный суд приговорил полицейского к трем годам лишения свободы условно. Зыкову также присудили выплату в 35 тысяч рублей. МВД хотело ее оспорить, однако Костромской районный суд признал законным решение суда первой инстанции.