«Левада-центр»: самым запоминающимся событием месяца для россиян стал конфликт в Керченском проливе

Самым запоминающимся событием ноября для россиян стал инцидент в Керченском проливе, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

21% респондентов запомнились больше всего события, происходящие на Украине, в том числе конфликт в Керченском проливе. Для 9% опрошенных самыми запоминающимися стали личные события, для 7% респондентов – забастовки во Франции, а для 6% – рост цен на бензин, ЖКХ и продукты питания, повышение налогов.

Среди запоминающихся событий респоненты назвали также аварии, катастрофы, теракты, ситуацию вокруг Украинской православной церкви, спортивные события, встречи президента России Владимира Путина, пенсионную реформу, отношения с США, события в Сирии, подготовку к Новому году, памятные даты и выборы губернаторов. 21% опрошенных не запомнились никакие события, а 22% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился с 13 по 19 декабря методом личного интервью в 52 субъектах России.

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Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны», объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на КПП в Херсонской области для россиян, выезжающих или въезжающих на полуостров.

24 украинских моряка находятся под арестом по статье о незаконном пересечении государственной границы (ч.3 ст.322 УК).