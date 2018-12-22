Порошенко подписал закон об изменении названия УПЦ Московского патриархата

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщается на его сайте.

В соответствии с законом, церковь должна будет в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

«Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать», — сказал Порошенко, то есть, к «вновь созданной автокефальной Православной церкви Украины» или к «церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ».

Ранее закон был одобрен Верховной Радой Украины.

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Украинская православная церковь, находящаяся в каноническом единении с Московским патриархатом, зарегистрирована как Украинская православная церковь (УПЦ). Ее представили заявляли, что будут отстаивать право на прежнюю версию названия. «Церковь может только сама переименоваться, а государство не имеет права этого делать», — говорил Интерфаксу пресс-секретарь УПЦ МП Василий Анисимов.

15 декабря решением Объединительного собора, прошедшего в Киеве, была создана новая церковь, получившая название «Православная церковь Украины». На соборе также был избран ее глава – митрополит Епифаний. Именно ему Вселенский патриарх Варфоломей должен вручить томос. По словам представителя архиепископа УПЦ Киевского патриархата Евстратия, это произойдет 6 января.