В Париже во время протестов задержали 65 человек

Во Франции продолжаются протесты движения «Желтых жилетов». В Париже на улицы вышли примерно 800 манифестантов, 65 человек задержали, четверо из них были помещены по стражу, сообщает Le Parisien со ссылкой на правоохранительные органы.

Происходят столкновения протестующих с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Le Figaro сообщает, что во время протестов пострадали журналисты. В частности протестующие разбили камеру корреспонденту BFMTV. По данным издания, сотрудники газеты La Tribune-Le Progrès подверглись нападению двух людей в желтых жилетах.

В городе Перпиньян на юге Франции в ночь на 22 декабря погиб 36-летний автомобилист, машина которого врезалась в остановленный «желтыми жилетами» грузовик. Он стал десятым погибшим с начала протестов.

Напомним, с середины ноября против повышения цен на бензин, экологического налога и «несправедливой политики правительства» по всей Франции выступают члены движения «Желтые жилеты».

4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил полугодовой мораторий на повышение налогов на топливо, тарифы на газ и электричество этой зимой в свою очередь также не вырастут. На 6 месяцев также решили отложить введение новых методов для технического контроля автомобилей.

10 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон извинился перед гражданами и объявил о новых мерах: повышение минимальной зарплаты на 100 евро с нового года, отмена налога на часы, отработанные сверх нормы, и отмена роста социальных отчислений для всех, кто зарабатывает менее 2000 евро в месяц.

Решения французских властей не побудили протестующих отказаться от демонстраций.

15 декабря во время протестов в Париже были задержаны 168 человек, 112 из них поместили под стражу. Всего в выступлениях по всей стране на прошлой неделе участвовали 66 тысяч человек.