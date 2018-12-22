Трамп показал дизайн стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере дизайн стальной стены на границе с Мексикой.

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2018

Он назвал стену «абсолютно эффективной, и в то же время красивой». В Белом доме на вопрос журналистов, кто занимался ее дизайном, не ответили.

Ранее работу американского правительства частично приостановили, так как Конгресс не принял законопроект, предусматривающий выделение 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, миграционная политика стала одним из ключевых пунктов его кампании в ходе предвыборной гонки в 2016 году. Он заявлял, что намерен построить стену на границе с Мексикой, которая поможет сократить поток нелегальных мигрантов. В Министерстве внутренней безопасности США отмечали, что на строительство и обслуживание стены потребуется 33 миллиарда долларов в течение десяти лет.