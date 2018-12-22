СК возбудил уголовное дело после пожара на руднике в Соликамске

Следственный комитет (СК) по Пермскому краю возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц) в связи с пожаром на руднике в Соликамске, сообщается на сайте ведомства.

В шахте остаются девять человек. Уголовное дело было возбуждено именно по этой статье, «поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли», отметили в ведомстве.

По данным следствия, строительные работы на руднике производились работниками сторонней подрядной организации. В настоящее время на месте происшествия принимаются меры для локализации и ликвидации аварии.

Напомним, пожар на руднике «Уралкалия» в Соликамске произошел утром 22 декабря. Всего в шахте в момент возгорания находились 17 человек, восемь из них вывели на поверхность, они не пострадали. Девять человек по-прежнему находятся в шахте.