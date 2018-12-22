МВД предложило наделить себя полномочиями по пожарному надзору

Министерство внутренних дел России подготовило проект указа, в котором предложило наделить себя правами федерального пожарного надзора. Уведомление о работе над проектом опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов.

Документом предполагается наделение МВД полномочиями по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора. Предполагаемый срок вступления его в силу – август 2019 года.

По словам источника ТАСС, МВД будет осуществлять пожарный надзор лишь на своих объектах.

В настоящее время пожарный надзор осуществляет МЧС. В мае оно разработало поправки в закон «О пожарной безопасности». Ими предлагалось установить пожарной надзор над объектами защиты, то есть над конкретными зданиями и сооружениями, а также проводить проверки и «профилактические рейды» без предупреждения владельцев.

Поправки МЧС были предложены после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Возгорание произошло 25 марта на четвертом этаже здания, где располагались кинозал и детские аттракционы. Причиной пожара стало короткое замыкание. В результате произошедшего погибли 60 человек.