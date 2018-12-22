На чемпионате России по фигурному катанию пьедестал заняли три юниорки, олимпийская чемпионка Алина Загитова – пятая

На чемпионате России по фигурному катанию среди одиночниц победила юниорка Анна Щербакова, олимпийская чемпионка Алина Загитова не смогла защитить титул и стала пятой.

14-летняя Щербакова чисто выполнила все элементы, в том числе четверной лутц, набрав 229,78 балла по сумме двух программ.

На втором месте – 14-летняя юниорка Александра Трусова, которая в марте стала первой фигуристкой, исполнившей в программе два прыжка в четыре оборота. На ЧР она также исполнила два четверных прыжка, но после одного упала. Трусова за две программы набрала 229,71 балла.

Бронзу выиграла еще одна юниорка 15-летняя Алена Косторная (226,54).

Олимпийская чемпионка Алина Загитова дважды упала во время исполнения произвольной программы, набрав по сумме двух программ 212,03 балла.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, занимавшая 14 место после короткой программы, заняла итоговое седьмое место (205,9). Фигуристка, не сделав каскад и упав при исполнении двойного акселя накануне, в произвольной программе упала с каскада. Остальные прыжковые элементы она исполнила без ошибок.

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По результатам соревнований будет сформирован состав национальной сборной на чемпионаты Европы и мира. В каждом виде программы могут выступать не более трех спортсменов из одной страны.

Отметим, что на чемпионате России выступают юниоры, которые не могут быть заявлены в национальной команде на международных турнирах среди взрослых спортсменов.