Владелец сети «АндерСон» сообщила о «захвате» одного из кафе в Москве

Владелец сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова сообщила в своем фейсбуке, что одно из помещений более недели было опечатано после звонка неизвестных, которые требовали, чтобы деньги за аренду помещения платили им.

Позже изданию Inc. она рассказала, что кафе снова заработало, но оно «в любой момент может снова закрыться». По словам Татуловой, звонок от неизвестных поступил в начале декабря. Юрист сети кафе, по ее словам, потребовал у неизвестных документы на помещение.

«Они прислали постановление от Следственного комитета России, где написано, что наше помещение передано им на ответственное хранение. Но следователь, который это писал — не знаю, по недомыслию ли, по злому умыслу, абсолютно не озаботился тем, что помещение сдано в аренду», — рассказала Татулова.

Следователь и прокурор Симоновского района Москвы, отметила владелец сети кафе, посоветовали ей заплатить деньги. 20 декабря Татулова это и сделала, через два дня кафе снова открылось. Она отметила, что из-за того, что кафе было закрыто, компания понесла «огромные» убытки.

О «проверках» со стороны силовиков Татулова рассказывала в 2017 году. «Трепка нервов, вымогательство, хамство. Приводят подставных людей, чтобы мы им продали алкоголь, когда не получается — пишут в акте, что увидели муху и бдительно не смогли пройти мимо», — сообщала она. Впоследствии конфликт удалось уладить.