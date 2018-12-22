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Российский биатлонист Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии

Спорт

 

Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира, проходящем в чешском городе Нове-Место. 

Первым финишировал норвежец Йоханнес Бе с результатом в 31,59 минут. Логинов уступил ему 6,2 секунды. На третьем месте оказался норвежец Тарьей Бе, который уступил победителю 23,9 секунд. 

В гонке также участвовали россияне Матвей Елисеев (11-е место), Евгений Гараничев (13-е место) и Дмитрий Малышко (29-е место).

На этапе в Словении Логинов занял третье место в гонке преследования и спринте. 

Этап Кубка мира в Чехии проходит с 20 по 23 декабря. 

Теги:
em, чехия, биатлон
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