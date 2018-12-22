Российский биатлонист Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии
Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира, проходящем в чешском городе Нове-Место.
Your Top 3 of the men's pursuit in #NMNM18 💪— IBU World Cup (@IBU_WC) December 22, 2018
🥇🇳🇴 @7ohannesbo @NSSF_Biathlon
🥈🇷🇺 Alexander Loginov @russianbiathlon
🥉🇳🇴 @tarjei_boe @NSSF_Biathlon
You can rewatch the entire competition on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/8LhCiZ3lAK
Первым финишировал норвежец Йоханнес Бе с результатом в 31,59 минут. Логинов уступил ему 6,2 секунды. На третьем месте оказался норвежец Тарьей Бе, который уступил победителю 23,9 секунд.
В гонке также участвовали россияне Матвей Елисеев (11-е место), Евгений Гараничев (13-е место) и Дмитрий Малышко (29-е место).
На этапе в Словении Логинов занял третье место в гонке преследования и спринте.
Этап Кубка мира в Чехии проходит с 20 по 23 декабря.