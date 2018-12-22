Российского туриста заподозрили в первом в истории ограблении банка на Шпицбергене

Власти архипелага Шпицберген заподозрили 29-летнего российского туриста в ограблении местного банка, сообщается на сайте губернатора Лонгйира, населенного пункта, где произошло ограбление.

В сообщении говорится, что грабитель проник в банк Sparebank1 в 10.40 утра (8:40 мск) 21 декабря и украл около 70 тысяч норвежских крон (почти 8 тысяч долларов). Его задержали в тот же день, а затем доставили в город Тромсе на материке. Как сообщало Svalbardposten, мужчина был вооружен огнестрельным оружием. Во время происшествия в банке находились три сотрудника, они не пострадали.

The Local отмечает, что это было первое в истории ограбление банка на Шпицбергене. Издание подчеркивает, что в городе живут приблизительно две тысячи человек, многие лично знают друг друга, а одним из немногих способов уехать является аэропорт Свальбард.