Спасатели обнаружили тела рабочих, погибших при пожаре на руднике в Соликамске

Спасатели нашли тела погибших рабочих при пожаре на шахте в Соликамске. ТАСС со ссылкой на оперативный штаб сообщает, что обнаружены тела всех девяти рабочих. Издание 59.ru передает, что найдены тела восьми рабочих, РИА Новости также сообщает, что тело последнего погибшего рабочего не нашли.

Тела на поверхность пока поднимать не начали. По информации РИА Новостей и ТАСС, в настоящее время пожар в шахте до конца не ликвидирован.

В штабе ТАСС сказали, что идет подготовка к эвакуации тел из шахты. Ранее в Следственном комитете (СК) ТАСС сообщали, что тела погибших поднимут на поверхность не раньше вечера.

Напомним, пожар на руднике «Уралкалия» в Соликамске произошел утром 22 декабря. Всего в шахте в момент возгорания находились 17 человек, восемь из них вывели на поверхность, они не пострадали. Девять человек выбраться их шахты во время задымления не смогли.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на руднике по части 3 статьи 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц).