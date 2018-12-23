Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в Крыму, которая была внесена Украиной, сообщают РИА Новости.

По информации агентства, документ поддержали 65 стран, против него высказались 28 государств, 70 – воздержалось. ТАСС сообщает о поддержке резолюции 67 странами, выступлении против – 27 государствами.

«При всем уважении к мнению наших коллег, проголосовавших за эту резолюцию в третьем комитете, Крым невозможно загнать в его украинское прошлое», – цитирует ТАСС заместителя постпреда России при ООН Геннадия Кузьмина. Он назвал принятый документ «сугубо антироссийским, фальшивым, лукавым и бессмысленным по своему содержанию».

Пятый комитет Генассамблеи, который занимается экономическими вопросами, отказался выделить средства на реализацию решения по документу.

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Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма. В документе отмечается рост военного присутствия России в Черном и Азовском морях из-за поставок ракет, оружия, боеприпасов, а также размещения на полуострове военного персонала и проведения многочисленных военных учений. За документ проголосовали 66 государств, еще 72 члена ООН воздержались. Против ее принятия выступили 19 стран.