В Пермском крае объявили траур по погибшим при пожаре на руднике в Соликамске рабочим

Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об объявлении в регионе 24 декабря днем траура по погибшим при пожаре на руднике «Уралкалия» рабочим, сообщает Интерфакс.

«По 1 миллиону рублей получат семьи (погибших – ред.) независимо о того, из каких регионов ребята были», – отметил Решетников. По его словам, распоряжения о выплатах уже подписаны.

Напомним, пожар на руднике «Уралкалия» в Соликамске произошел утром 22 декабря. Всего в шахте в момент возгорания находились 17 человек, восемь из них вывели на поверхность, они не пострадали. Девять человек выбраться из шахты во время задымления не смогли.

ТАСС со ссылкой на оперативный штаб и РБК со ссылкой на источник передавали, что спасателям удалось найти тела девяти рабочих. Позже агентство сообщило, что поиски последнего рабочего продолжаются, по информации издания 59.ru, также найдены тела восьми рабочих.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на руднике по части 3 статьи 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц).