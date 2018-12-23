ABC News рассказал о новой схеме рассадки спецагентов США на гражданских рейсах

Агенты федеральной службы воздушных маршалов США (FAMS) при полетах гражданскими рейсами будут сидеть в хвостовой части самолета, сообщает ABC News со ссылкой на источники, информированные о планах Администрации транспортной безопасности (TSA) США.

Как отмечает ABC News, новый регламент должен вступить в силу с 28 декабря. Ранее агенты сидели лишь в передней части самолета, а новая рассадка должна помочь им наблюдать за пассажирами. Представители TSA отказались комментировать ABC News детали изменений, но сообщили, что иногда их необходимо вносить, «чтобы не отставать от новых возникающих угроз».

Пресс-секретарь TSA Дженни Берк рассказала телеканалу, что «меры безопасности, обучение и тактика (агентов – ред.) регулярно пересматриваются и обновляются на основе разведданных».

По словам представителя федеральной службы воздушных маршалов Брайана Борека, в FAMS нововведения в основном не поддерживают. Он также не раскрыл деталей, сославшись на секретность, однако добавил, что измение рассадки «абсолютно не нужно и не проходит проверку на здравый смысл, особенно в самый загруженный туристический сезон года».