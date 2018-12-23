По делу о гибели рабочих при пожаре на руднике в Соликамске задержали четырех человек

По делу о гибели девяти рабочих при пожаре на шахте в Соликамске задержали четырех человек, сообщается на сайте СК.

В ведомстве сообщили, что рамках расследования уголовного дела задержаны:

Андрей Купришкин, – горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

Максим Канищев, – начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

Игорь Чукаев, – горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

Андрей Артюхин, – начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680».

Напомним, уголовное дело было возбуждено накануне по части 3 статьи 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц). В настоящее время найдены тела погибших рабочих.

В Пермском крае в связи с произошедшим 24 декабря объявили днем траура.

Напомним, пожар на руднике «Уралкалия» в Соликамске произошел утром 22 декабря. Всего в шахте в момент возгорания находились 17 человек, восемь из них вывели на поверхность, они не пострадали. Девять человек выбраться из шахты во время задымления не смогли.