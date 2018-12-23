Президент России Владимир Путин подписал указ о реорганизации Управления по обеспечению конституционных прав граждан своей администрации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был подписан 21 декабря и вступает в силу со дня подписания. Он отменяет действие ряда документов, связанных с деятельностью управления.

В положении об управлении говорится, что его основными задачами являются содействие президенту в реализации политики в области гражданства и в миграционной сфере, обеспечение реализации полномочия президента по предоставлению политического убежища и помилованию.

Напомним, ранее Путин отменил ряд ограничений на получение политического убежища. Были признаны устаревшими ограничения для тех, кто преследовался в родной стране за действия, которые в России признаны преступлениями, для лиц, находящихся осужденными или под следствием в России, и тех, у кого два гражданства.

Ограничения сняты для людей, прибывших из страны «с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека» (закрытый список этих стран ежегодно составляет МИД России). Кроме того, теперь попросить политическое убежище имеют права те, кто не может или не хочет возвращаться в свою родную страну по экономическим причинам, голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в этом месте жительства.