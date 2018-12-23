Губернатор Брянской области пообещал наказать чиновников, дети которых съездили в Турцию за счет благотворительного фонда

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что работники администрации города Клинцы будут наказаны из-за отправки детей нескольких чиновников в Турцию за счет благотворительного фонда имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь, с моральной точки зрения! Соответствующие выводы сделаны. Заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает в администрации. Все виновные и причастные к этой истории будут наказаны, чтобы подобного впредь не повторилось», – привели РИА Новостям слова Богомаза в его пресс-службе.

Напомним, местное издание «Клинцы-Инфо» сообщало, что в марте 2018 года группа детей из города Клинцы по линии международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации посетила город-побратим Демре. У большинства детей, которые были отобраны в группу для поездки в Турцию родители, отмечало издание, работают в горадминистрации или в правоохранительных органах. Местная прокуратура обнаружила нарушения при проведении отбора детей для поездки и внесла соответствующее представление.

Глава города Олег Шкуратов заявил изданию «Брянск.Today», что не видит «никаких проблем» в произошедшем. Его дочь тоже ездила в Турцию в марте 2018 года.

«По моей информации, отбором занимался отдел образования. Была квота – 50 детей. Решили отправить в первую очередь тех, кто добился определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности – отличников, победителей олимпиад, спортивных соревнований, юнармейцев. Не знаю, почему журналист решил, что должны были ехать именно дети с тяжелыми заболеваниями. По моим данным, фонд не ставил таких условий», – сказал он.

Шкуратов в разговоре с «Брянск.Today» пообещал, что в следующем году отбор детей будет происходить более тщательно.