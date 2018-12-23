В Москве в акции против платных парковок приняли участие около тысячи человек

В московском парке «Сокольники» прошла акция против платных парковок, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Акция против платных парковок собрала в Москве вдвое больше участников, чем было согласовано https://t.co/JRCiBNHGim — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) December 23, 2018

По оценке корреспондента радиостанции, в акции участвовали около тысячи человек. «Эхо Москвы» отмечает, что организаторами было заявлено до пятисот участников мероприятия.

«Надежды на то, что власти прислушаются к жителям, мало», — сказал радиостанции предприниматель Сергей.

Напомним, в Москве с 15 декабря начали действовать новые тарифы платной парковки. Ее стоимость на самых загруженных улицах города подорожала до 380 рублей и стала платной по воскресеньям, а время бесплатной остановки на территории всего города сократилось с 15 до 5 минут. Цены на парковку также выросли внутри Бульварного кольца: парковка на самых загруженных улицах подорожала с 80 до 200 рублей в час днем и 80 рублей ночью (ранее автомобилисты платили 80 рублей в час вне зависимости от времени суток).

За пределами Бульварного кольца (за исключением «Москва-сити») цены не изменились. При этом во время новогодних каникул с 31 декабря по 8 января парковка в Москве будет бесплатной.