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В Москве в акции против платных парковок приняли участие около тысячи человек

Общество

 

В московском парке «Сокольники» прошла акция против платных парковок, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». 

По оценке корреспондента радиостанции, в акции участвовали около тысячи человек. «Эхо Москвы» отмечает, что организаторами было заявлено до пятисот участников мероприятия. 

«Надежды на то, что власти прислушаются к жителям, мало», — сказал радиостанции предприниматель Сергей.

Напомним, в Москве с 15 декабря начали действовать новые тарифы платной парковки. Ее стоимость на самых загруженных улицах города подорожала до 380 рублей и стала платной по воскресеньям, а время бесплатной остановки на территории всего города сократилось с 15 до 5 минут. Цены на парковку также выросли внутри Бульварного кольца: парковка на самых загруженных улицах подорожала с 80 до 200 рублей в час днем и 80 рублей ночью (ранее автомобилисты платили 80 рублей в час вне зависимости от времени суток).

За пределами Бульварного кольца (за исключением «Москва-сити») цены не изменились. При этом во время новогодних каникул с 31 декабря по 8 января парковка в Москве будет бесплатной

Теги:
парковки, акции, москва, em
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