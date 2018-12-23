Песков рассказал о «клевете» и «жалобах» во время пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на пресс-конференции Владимира Путина присутствовали люди, которые «не имели никакого отношения к журналистам» и озвучивали информацию, которую «можно назвать клеветой». Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», сообщает Интерфакс.

«Мы с сожалением наблюдали вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам, разные жалобы», – цитирует Интерфакс Пескова. «Это фактически были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам», – сказал он.

По словам Пескова, они отняли время у настоящих журналистов и озвучивали не соответствующую действительности информацию. «По сути это можно назвать клеветой», – сказал Песков.

Также, по мнению пресс-секретаря президента, пресс-конференция смешивается с форматом, где «граждане общаются напрямую с президентом».

Напомним, пресс-конференция Владимира Путина прошла 20 декабря, она длилась 3 часа 50 минут. На нее аккредитовали более 1700 журналистов.