В США подписали указ о выводе американских войск из Сирии

В США подписали указ о выводе войск страны из Сирии, сообщает CNN со ссылкой на должностное лицо в американском министерстве обороны, эту информацию подтвердили ТАСС в Пентагоне.

«Исполнительный указ был подписан. Другой операционной информации я вам предоставить не могу», – сказал представитель министерства обороны США агентству.

По информации CNN, документ подписал глава Пентагона Джеймс Мэттис. Телеканал отмечает, что в указе говорится, как и когда будут выведены войска США из Сирии.

Напомним, Трамп 19 декабря объявил о выводе американских войск из Сирии. Он связал это с победой в стране над «Исламским государством» (организация запрещена и признана террористической в России).

Позже стало известно, что Мэттис уйдет со своего поста в конце февраля на фоне заявлений Трампа о выводе войск из Сирии и Афганистана. Исполняющим обязанности главы Пентагона президент США назначил Патрика Шанахана.

В декабре 2017 года Трамп во время речи о принятии оборонного бюджета также заявлял о победе в Сирии и Ираке над «Исламским государством».