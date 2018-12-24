Мэй поблагодарила британских военных за защиту от «российского вторжения»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в новогоднем послании к британским военным поблагодарила их за защиту от «российского вторжения», передает Sky News.

По словам Мэй, военнослужащие были задействованы в очистке улиц от нервно-паралитического вещества «Новичок», которым были отравлены экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Она также отметила роль британских военных «в защите» водного и воздушного пространства страны «от российского вторжения» и в «укреплении» «союзников в Восточной Европе», а также борьбу их войск с «Исламским государством» (организация запрещена и признана террористической в России).

«Снова и снова вы противостояли агрессии и тем, кто пренебрегает основанным на правилах международным порядком. Вы должны невероятно гордиться всем, что вы делаете – так же, как вся страна гордится вами», – сказала Мэй, обращаясь к британским военным, выразив уверенность, что они в 2019 году «продолжат противостоять» «новым вызовам».

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания считает, что к инциденту причастны сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны России Руслан Боширов и Александр Петров. Россия все обвинения отрицает.

Bellingcat и The Insider выпустили серию расследований, из которых следует, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига. По версии журналистов, они являются сотрудниками ГРУ, которые в 2014 году получили звание Героя России за военные подвиги.