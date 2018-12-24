Петербургский аэропорт назовут в честь Достоевского, пензенский – именем Белинского

Организаторы конкурса «Великие имена» подвели итоги второго тура голосования, в ходе которого были выбраны названия для пяти аэропортов. Об этом сообщается на сайте конкурса.

По итогам голосования были присвоены имена аэропортам следующих городов:

Архангельск – писатель Федор Абрамов (63% голосов);

Москва (Внуково) – авиаконструктор Андрей Туполев (48% голосов);

Нижневартовск – нефтяник Виктор Муравленко (58% голосов);

Пенза – публицист Виссарион Белинский (46% голосов);

Санкт-Петербург – писатель Федор Достоевский (40% голосов).

​​​​Во втором туре голосования, по данным организаторов, приняли участие более 690 тысяч человек. Всего по итогам конкурса были определены 46 имен, которые присвоят аэропортам в 39 регионах страны. Первый тур голосования завершился 30 ноября.