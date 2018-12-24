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Петербургский аэропорт назовут в честь Достоевского, пензенский – именем Белинского

Общество

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Организаторы конкурса «Великие имена» подвели итоги второго тура голосования, в ходе которого были выбраны названия для пяти аэропортов. Об этом сообщается на сайте конкурса.

По итогам голосования были присвоены имена аэропортам следующих городов:

  • Архангельск – писатель Федор Абрамов (63% голосов);
  • Москва (Внуково) – авиаконструктор Андрей Туполев (48% голосов);
  • Нижневартовск – нефтяник Виктор Муравленко (58% голосов);
  • Пенза – публицист Виссарион Белинский (46% голосов);
  • Санкт-Петербург – писатель Федор Достоевский (40% голосов).

​​​​Во втором туре голосования, по данным организаторов, приняли участие более 690 тысяч человек. Всего по итогам конкурса были определены 46 имен, которые присвоят аэропортам в 39 регионах страны. Первый тур голосования завершился 30 ноября.  

Теги:
голосование, аэропорты, россия, em
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