Российские сотовые операторы предупредили о росте цен на тарифы с января 2019 года из-за повышения НДС

Некоторые российские операторы предупредили абонентов о росте тарифов на сотовую связь из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с января 2019 года, сообщает «Коммерсант».

В частности, сотовые операторы «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 уже оповестили абонентов об изменении стоимости услуг. В «Вымпелкоме» «Коммерсанту» пояснили, что «изменения связаны в том числе с необходимостью поддержания ряда услуг и сервисов, которые в той или иной мере остаются востребованными, в рабочем состоянии». При этом цены на услуги и тарифы, которые рассчитываются без учета НДС, останутся прежними.

Издание отмечает, что «МегаФон» обновит цены с 9 января, а в Tele2 сообщили, что изменится стоимость некоторых архивных тарифов, подчеркнув в разговоре с «Коммерсантом», что 40% тарифов не поменяются.

По словам собеседника издания в одном из операторов, сотовая связь в России является одной из самых дешевых в мире, однако компании вынуждены реагировать на изменения НДС, инфляцию и курс валют из-за небольшой маржинальности.

Напомним, президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон о повышении ставки НДС на 2% с 1 января 2019 года. Документ внесло правительство 16 июня.

После повышения НДС в частности ожидается повышение инфляции: в 2019 году, по словам министра финансов Антона Силуанова, она составит 4,5%, что на 1,5% больше, чем ожидалось ранее. Минэкономразвития также ухудшило прогноз роста ВВП на следующий год: он должен составить лишь 1,4% вместо ранее ожидавшихся 2,2%.