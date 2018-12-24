Глава Роскомнадзора опроверг разработку ведомством системы блокировки за 20 млрд рублей

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью ТАСС опроверг информацию о разработке ведомством новой системы блокировки приложений и сайтов стоимостью 20 млрд рублей.

«Мы, безусловно, работаем над подходами к эффективной, точечной блокировке контента не только сайтов, но и приложений. Потому что это может потребоваться в том числе в чрезвычайной ситуации. Но говорить о том, что такое-то решение готово, эта конкретная разработка будет применяться и она стоит столько-то рублей, рано. Нет такого», – сказал он.

По словам Жарова, Роскомнадзор не обращался в Минфин «ни за 20 млрд рублей, ни за иной суммой на некие программы». Он также сказал, что перед публикацией материала Русской службы «Би-би-си» о новой системе блокировки в ведомство пришел запрос, и оно ответило, что у него нет информации «по интересующим издание вопросам».

Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники 18 декабря сообщила, что Роскомнадзор планирует внедрить в 2019 году новую технологию для борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с мессенджером Telegram, стоимостью 20 млрд рублей. По данным издания, в ведомстве планировали начать применять систему анализа и фильтрации трафика DPI (Deep Packet Inspection, «глубокий анализ пакетов»), которую используют для блокировки отдельных протоколов.

Сейчас ограничение доступа к запрещенным ресурсам осуществляется по IP-адресу. Из-за этого весной 2018 года Роскомнадзор заблокировал не мессенджер, а ряд нейтральных ресурсов, в том числе относившихся к облачным сервисам Google и Amazon.