«Левада-центр»: почти половина россиян считают открытие Крымского моста самым важным событием 2018 года

47% россиян считают самым важным событием 2018 года открытие Крымского моста, прошедшее в мае, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Среди главных событий респонденты также назвали пенсионную реформу (46%) и выборы президента (37%). Россияне считают важными также проведение чемпионата мира по футболу в России (36%), пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» (34%), стрельбу в Керченском политехническом колледже (28%), конфликт в Керченском проливе и введение военного положения на Украине (25%).

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия в разговоре с РБК связала то, что многие россияне считают открытие Крымского моста важным событием, с широким освещением его строительства в медиа: «Следить за событиями в регионе стали меньше, но уровень поддержки установки "Крым наш" остался неизменным, поэтому строительство моста рассматривается как достижение».

Самыми непопулярными ответами на вопрос о событии года стали «бархатная революция» в Армении (3%), голодовка украинского режиссера Олега Сенцова (3%) и процесс над режиссером Кириллом Серебренниковым (2%).

Затруднились ответить на вопрос о событии года 4% опрошенных.

В разговоре с РБК Пипия отметила, что если бы респондентов просили назвать события самостоятельно, а не предлагали им карточки с ответами, то было бы меньше голосов у тех, которые связаны с нарушением прав человека и политическими скандалами. «За такими событиями внимательно следит небольшое число россиян, для которых важна альтернативная федеральным СМИ повестка», — отметила она.

Также, по данным социологов, 2018 год оказался для 45% россиян сложнее, чем 2017-й. 44% респондентов ответили, что для них уходящий год оказался таким же, как предыдущий, а 11% сообщили, что для них он оказался легче 2017-го.