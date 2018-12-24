Суд в Приморье снял арест с незаконно выловленных белух и касаток

Приморский краевой суд отменил решение об аресте незаконно выловленных белух и касаток, сейчас содержащизся в бухте «Средняя», сообщает Интерфакс.

Руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын после заседания рассказал, что опасается за них: отловщики, которым вернули животных, теперь могут тайно переправить их в Китай контрабандой, хотя по закону не могут продавать их ни внутри России, ни за ее пределами.

Он также напомнил, что дело о незаконной ловле морских животных (ч. 3 ст. 256 УК) было передано от Следственного управления СК по Приморью – полиции Хабаровского края. По его словам, это означает, что «расследование может надолго затянуться, а животных за это время могут перевезти куда угодно, и концов уже не найдешь».

В связи с этим они намерены обратиться в прокуратуру Приморского и Хабаровского краев, а также в природоохранную прокуратуру.

Напомним, о том, что в бухте «Средняя» в Приморском крае содержатся для продажи в Китай незаконно выловленные 11 косаток и 90 белух, стало известно в начале ноября. По информации «Новой», примерная стоимость сделки должна была составить около 19 млн рублей.

Экологи отмечали, что животные содержались в вольерах в неприемлемых условиях. Кроме того, шесть общественных организаций выразили недоверие следователю, который занимается расследованием уголовного дела. После из бухты пропали 3 белухи. Поскольку это были самые маленькие детеныши, зоозащитники считали, что они погибли.

Остановить незаконный отлов животных в Приморье призвала американская зоозащитница и актриса Памела Андерсон, а с просьбой взять дело на контроль к приморскому губернатору Олегу Кожемяко обращался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков..