Суд вынес приговор четверым фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»

Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Ремзи Меметова к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, а трех других фигурантов первого бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» (террористической организации, запрещенной в России), Энвера Мамутова, Рустема Абильтарова и Зеври Абсеитова, — к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год

Всех их обвиняли в принадлежности к партии «Хизб ут-Тахрир», а также в подготовке к насильственному свержению Конституционного строя. По версии следствия, Мамутов проводил в своем гараже встречи с остальными обвиняемыми, где обсуждались вопросы распространения ислама. В основу обвинения легли прослушка встреч, организаованная ФСБ с 2015 года, а также показания трех засекреченных свидетелей.

Все обвиняемые с обвинением не согласились. Речи о террористической деятельности, как отмечали они во время судебного процесса, на встречах не велось, а «Хизб ут-Тахрир» отрицает насильственные методы распространения ислама.

«То что сегодня происходит в отношении меня и всего крымскотатарского народа, мусульман Крыма - это политически мотивированные преследования за инакомыслие. Раньше боролись с инакомыслием под предлогом войны с врагами народа, сегодня используется предлог борьба с терроризмом и экстремизмом,

но как тогда, так и сейчас обвинения строятся на шантаже, на лжеэкспертах, на лжесвидетелях, на подтасовке фактов и искажении смысла слов говорящих»,

— говорил в последнем слове Энвер Мамутов.

На оглашение приговора из Крыма приехали около ста крымских татар. Также в суд пришел и.о. генконсула Украины в Ростове Тарас Малышевский. «Мы глубоко возмущены сроками, которые получили сегодня граждане Украины. Украина не оставит без ответа подобные действия. Ребята не останутся наедине с собой, они будут поддержаны, будут под нашей опекой. Мы всегда будем их поддерживать чем сможем и работать над их освобождением», — пообещал консул.

Напомним, четверо крымских татар, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов, были задержаны в Бахчисарае в результате обысков 12 мая 2016 года. Правозащитное движение «Мемориал» летом 2018 года признало всех фигурантов дела политзаключенными.

В октябре прошлого года в Бахчисарае были задержаны еще шестеро местных жиетелей по подозрению в участии в партии «Хизб ут-Тахрир», это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. В мае фигурантами дела стали также координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и крымско-татарский активист Эдем Смаилов.

Партия «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанная в России и странах СНГ террористической, появилась в Палестине в 1953 году как одно из движений за «чистый ислам». Ее сторонники призывают к созданию в исламском мире Халифата. По данным центра «Сова», с 2004 по 2017 годы в России осудили 296 членов организации, причем в последние годы число приговоров заметно выросло.