Отток иностранных инвестиций из России за 2018 год оценили в 1 млрд долларов

За последние три недели иностранные инвесторы вывели из российских фондов 330 млн долларов, а за весь 2018 год — более 1 млрд долларов. Об этом пишет «Коммерсант», исходя из данных подразделения мультинационального инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch.

Положительный настрой инвесторов зафиксирован только в январе — приток инвестиций составил более 0,5 млрд долларов. Газета отмечает, что больший отток средств инвесторов наблюдался только в 2013 году — 3,1 млрд долларов.

Среди других стран отток инвестиций зафиксировали только фонды Индии — оттуда за год вывели почти 3,5 млрд долларов. Наибольший приток наблюдается у фондов Китая (31 млрд долларов) и Бразилии (более 500 млн долларов).

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Эксперты связывают подобное отношение инвесторов к российскому рынку негативным геополитическим фоном вокруг страны, связанным с санкциями США против российских чиновников и крупных бизнесменов.

«Санкции против “Русала” и ряда других компаний в апреле и угроза санкций против госбанков обрушили российские акции, а риск новых ограничений отпугивал возможных инвесторов», — отметил партнер FP Wealth Solutions Алексей Дебелов.

На поведение инвесторов также повлияли цены на нефть. В октябре стоимость нефти марки Brent составляла более 80 долларов за баррель, а в декабре упала до 54 долларов за баррель.

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Несмотря на большой отток инвестиций, индекс Московской биржи, рассчитываемый в рублях, вырос на 11%, а долларовый индекс РТС снизился лишь на 7%. «Большинство других фондовых индексов развивающихся стран потеряли с начала года 10–28%. Европейские индексы снизились за это же время на 16–20%, а американские индексы опустились в пределах 8%», — сообщает «Коммерсант».

По мнению издания, устойчивость российского рынка связана с вложениями в акции со стороны внутренних частных инвесторов и состоятельных россиян. По данным аналитического агентства Frank RG, в 2018 году объем инвестиций граждан в акции достиг 560 млрд рублей.

В ноябре Центробанк отмечал, что чистый отток капитала за январь-декабрь увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 42,2 млрд долларов. По оценке регулятора, отток капитала из России в 2018 году составит 66 млрд долларов.