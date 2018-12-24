Суд отказал бывшему следователю Генпрокуратуры в иске к директору ФСБ об отрицании массовых репрессий 

Савеловский суд Москвы отказал бывшему следователю Генпрокуратуры Игорю Степанову в иске к директору ФСБ России Александру Бортникову и «Российской газете». Экс-следователь пытался оспорить высказывание Бортникова в интервью «Российской газете» о том, что репрессии произошли из-за «перегибов в работе ОГПУ-НКВД на местах». Об этом сообщает «Коммерсант».

Степанов требовал опровергнуть или доказать слова Бортникова. По мнению экс-следователя, директор ФСБ таким образом пытался оправдать органы НКВД и переложить ответственность за расстрелы на конкретных исполнителей.

В суде Степанов представил документы о своих репрессированных родственниках – не менее 20 из них арестовали, сослали и расстреляли.

Представители редакции «Российской газеты»пояснили ему, что в интервью приведено личное мнение Бортникова об определенных аспектах истории России в XX веке, которое может быть озвучено на основе декларируемой Конституцией свободы слова.

Степанов собирается подать апелляцию на решение суда.

Интервью директора ФСБ вышло в декабре 2017 года. В нем Бортников в частности, заявил, что многие репрессированные были действительно виновны, а массовые аресты произошли из-за «перегибов на местах».

Публикацию осудил Конгресс интеллигенции, среди подписавших это заявление были глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, глава движения «За права человека» Лев Пономарев и другие общественные деятели и правозащитники, а также академики РАН.