РБК: Кремль рекомендовал регионам нанять ответственных за SMM для борьбы с негативом в соцсетях

Кремль рекомендовал губернатором нанять помощников в администрации регионов и создать отделы по SMM и интернет-коммуникациям. Об этом РБК рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Строгой команды нет, но рекомендуют настоятельно», — рассказали изданию. По словам еще одного собеседника РБК, ответственные за соцсети будут заниматься их ведением, местными блогерами, а также созданием и продвижением контента по региональной повестке.

«Мы рассчитываем создать должность помощника губернатора по работе с SMM, на нем замкнуть работу с «инцидентом» и всем, что связано с первым лицом региона в соцсетях, в том числе ловить и купировать негатив. Все это будет работать параллельно с деятельностью пресс-службы, которая взаимодействует с традиционными СМИ», — рассказал собеседник в одном из северо-западных регионов.

Акцент делается на регионы, поскольку в 2019 году пройдут губернаторские выборы минимум в 14 субъектах России, отметил собеседник издания. «Если хочешь победить, ты должен работать в интернете. Это не гарантирует победу при низком результате, но если этого не делать, точно проиграешь», — подчеркнул один из федеральных чиновников.

По информации РБК, отделы по интернет-коммуникациям уже работают при правительстве Москвы, Подмосковья и Нижнего Новгорода. Их сотрудники отвечают на жалобы граждан с помощью программы «Инцидент-менеджмент». Систему разработала «Медиалогия», он отслеживает пять основных соцсетей по ключевым словам. В 2019 году ее распространят по всей стране, узнал РБК.