Директор галереи на Солянке уволился после отмены выставки художницы Катрин Ненашевой о пытках

Федор Павлов-Андреевич уволился с поста директора московской Государственной галереи на Солянке, сообщил он у себя на странице в фейсбуке. Его должность займет художница Екатерина Бочавар.

«Еще раньше, в сентябре этого года, у нас Маргаритой Осепян, главным куратором Солянки, <…> не получилось открыть одну важную выставку, ее придумала Катрин Ненашева. Тому были причины, рассуждать о них я по-прежнему не хочу, но стало понятно: мое время на Солянке истончилось, лопнуло, пора», — написал Павлов-Андреевич.

Он добавил, что останется работать во главе попечительского совета галереи и будет возвращаться с отдельными проектами.

В сентябре галерея отменила выставку Ненашевой «Груз 300. Коллажи переживаний» по «не зависящим от Солянки обстоятельствам». Это произошло после того, как художницу задержали в Москве после акций против пыток.

Акция «Груз 300» заключалась в том, что девушка сидит в клетке для животных около силовых ведомств. На клетке надпись: «В этой клетке тело. Тело, которое пытали. Пытки в России, происходящие ежедневно, за закрытыми дверями тюрем, полицейских участков, психоневрологических интернатов, психиатрических больниц...».