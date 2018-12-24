В Хабаровском крае чиновник рассказал о метеорите, перекрывшем русло реки. Но ученые не зафиксировали падения небесных тел

Глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов завил, что русло реки Бурея было перекрыто из-за падения большого метеорита в безлюдной местности , сообщает агентство «Хабаровский край сегодня». При этом ученые падение метеорита не зафиксировали.

«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 м, сейчас к месту выдвинулись две группы — одна из Верхнебуреинского района, другая из Амурской области»,— сказал Маслов.

В свою очередь глава Чекундинского сельского поселения Александр Зацемирный сообщил, что никто в населенном пункте не видел падения метеорита. В МЧС также заявили, что не фиксировали падения каких-либо небесных тел.

Глава Сахалинского филиала «Единой геофизической службы» РАН Юрий Левин отметил, что сейсмодатчики обязательно бы зафиксировали удар метеорита о землю, но этого не произошло. По его мнению, подобные последствия на реке скорее могли произойти от сильного оползня.

Председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества Алексей Махинов также выразил сомнение в том, что русло реки перекрыл метеорит.