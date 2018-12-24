Bloomberg: сын Каддафи попросил поддержки у Путина перед выборами президента Ливии

Саиф аль-Ислам Каддафи, сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, написал письмо президенту России Владимиру Путину, пишет Bloomberg.

По информации агентства, Каддафи-младший передал документ через заместителя главы министерства иностранных дел (МИД) России Михаила Богданова на встрече в декабре.

В письме он объяснил свое видение Ливии и попросил российского президента о политической и финансовой поддержке. Каддафи-младший также выразил надежду на то, что Москва станет посредником в переговорах с различными ливийскими политическими силами.

Российская сторона считает, что Каддафи-младшего нельзя лишать права участвовать в выборах президента Ливии. «Мы всех поддерживаем. Мы исходим из того, что никто не должен быть изолирован и исключен из конструктивного политического процесса», — заявил замглавы МИД Богданов.

В 2011 году после свержения режима Муаммара Каддафи его сын возглавил сопротивление Переходному национальному совету Ливии. Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов заявлял, что Каддафи-младший находится под санкциями Международного уголовного суда за преступления против человечности.

В 2015 году его приговорили к смертной казни, но уже в июле 2016 года защита Каддафи-младшего сообщила, что он попал под действие амнистии. В марте он объявил об участии в президентских выборах под эгидой ООН, запланированных на декабрь 2019 года.