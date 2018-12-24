Совет Федерации предложил ограничить срок ареста обвиняемого во время следствия

Совет Федерации подготовил законопроект об ограничении до года срока содержания обвиняемого под стражей во время следствия. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает Интерфакс.

«Подготовлен законопроект, чтобы сократить максимальные сроки содержания под стражей в ходе следствия. Не более года вроде. Или признаёте невиновным, или продолжаете следствие, но не держите за решеткой», — сказала Матвиенко.

По ее словам, максимальные меры ограничения для подследственных зачастую нецелесообразны, и органы следствия используют их, чтобы «психологически давить, выбивать показания, совершать следственные действия, но это абсолютно неправильно».

«Считаю, если это не преступление века, достаточно полугода-года, чтобы завершить следствие», — сказала Матвиенко.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что количество осужденных в российских колониях достигло своего исторического минимума.