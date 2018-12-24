Предсказавшие «Болотную» эксперты рассказали о «переломе в сознании россиян» и появившемся запросе на миролюбивую внешнюю политику

За последние полгода у россиян появился запрос на честность, уважение и равенство всех перед законом — об этом заявили 81% респондентов, говорится в исследовании «Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция?», с которым ознакомились «Ведомости».

Оно основано на данных фокус-групп и на психологических тестах. Среди авторов исследования — экономисты Михаил Дмитриев и Сергей Белановский, которые предсказали протесты 2011–2012 годов.

Авторы отмечают еще одно ключевое изменение по сравнению с последним опросом — запрос на миролюбивую внешнюю политику (58%). Весной 2018 года опросы показывали, что россияне согласны с внешней политикой, но не одобряют внутреннюю. Сейчас респонденты считают, что действия России на международной арене слишком агрессивны и что страна получает репутационные удары.

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46% опрошенных в фокус-группах говорят об ухудшении положения России и ее отставания в развитии от других стран в ближайшие пять лет, еще 22% — что все останется по-прежнему. Респонденты считают, что Россия воспринимается как угрожающая страна, где население напугано и не понимает, куда двигаться.

«Популистские настроения оказались недолговечными. Сейчас уровень жизни населения выше, чем после кризисных 2014–2016 годов. Сейчас приоритетность материального потребления, которая раньше превалировала, отошла на второй план. Поэтому и возникла нематериальная повестка — свобода, уважение, мир», — говорит Дмитриев.

Исследователи также отмечают, что многие высказывания официальных лиц вызывает у населения острое раздражение, поскольку они демонстрируют неуважение к людям. Произошло усиление ценностей самовыражения по сравнению с традиционными ценностями выживания, считают авторы.

Однако не все эксперты согласны с выводами исследования. Директор «Левада-центра» Лев Гудков считает, что ценностные изменения устойчивы и не меняются от сезона к сезону. По его мнению, интерпретировать ответы респондентов следует как последствия посткрымского синдрома усталости от мобилизации, из-за которой появился резкий всплеск недовольства властью.

Гудков добавил, что установки на справедливость и равенство всех перед законом присутствовали всегда, но просто отходили на второй план: «Ответственность и готовность к гражданскому участию всегда были, но это носит декларативный характер, не превращаясь в реальные дела. Это расхождение между “как должно быть” и “как есть”».

«Люди могут говорить, что они за выборы, за демократию, против коррупции. Но когда совершают какие-то поступки, исходят из совершенно другой модели», — подтверждает мнение Гудкова политолог Николай Петров. По его словам, осенью действительно зафиксированы небольшие сдвиги в настроении россиян, их причина — в завышенных ожиданиях после президентской кампании.

«Решение о повышении пенсионного возраста было воспринято обществом как односторонний отказ власти от прежнего социального договора, поэтому люди получили сигнал, что им нужно рассчитывать только на себя», — считает политолог.