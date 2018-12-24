Детей судей и прокуроров хотят зачислять в школу вне очереди. Дети полицейских и сотрудников Росгвардии уже имеют эту льготу

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли законопроект о зачислении в школы детей судей, прокуроров и следователей вне очереди. Соответствующий законопроект внесли депутаты от «Единой России» Александр Тетердинко и Павел Зеленков, пишет «Парламенсткая газета».

Тетердинко отметил, что профессиональная деятельность судей, работников прокуратуры и Следственного комитета России отличается высокой загруженностью, в том числе «сопряженной со значительным риском для жизни и здоровья, повышенными психологическими нагрузками».

Он добавил, что представители судебной власти ежедневно сталкиваются с давлением, поэтому им необходимо «оказывать социальную поддержку наравне с другими представителями силовых структур».

Документ будет внесен в Государственную думу в случае одобрения инициативы петербургским Заксобранием.

На сегодняшний день правом на устройство детей в школы вне очереди обладают военные, ветераны боевых действий, многодетные семьи, матери-одиночки, родители детей-инвалидов, полицейские и сотрудники Росгвардии.